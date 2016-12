Paura in volo, 68enne dirotta l'aereo: "Me l'ha chiesto Dio". Atterraggio d'emergenza a Praga -Foto

PRAGA - Il, che la notte scorsa a bordo di un aereo in volo dalle Canarie a Varsavia, ha costretto il pilota ad un atterraggio di emergenza minacciando di far esplodere una bomba ha dichiarato di aver agito così dopo aver «ascoltato la voce di Dio». Lo ha reso noto l'agenzia Ctk.La polizia ha escluso il motivo terroristico. L'uomo è stato arrestato. I 160 passeggeri che erano a bordo del charter della compagnia polacca Enter Air, prevalentemente polacchi, hanno passato la notte a Praga e stamane sono ripartiti per Varsavia con un aereo supplementare.