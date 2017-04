Pasqua e Pasquetta: ecco le previsioni per le vacanze. L'alta pressione è in rimonta

Venerdì 7 Aprile 2017, 14:55

Mancano ancora 10 giorni, ma già si azzardano le prime previsioni per i giorni di Pasqua e Pasquetta. Previsione che, vista la distanza temporale, rischia di non essere precisa, pur tenendo conto che il mese di aprile con buone probabilità vedrà prevalere la presenza dell'alta pressione.Insomma, nonostante i modelli intravedano una rimonta dell'alta pressione, non si esclude la possibilità di eventi perturbati proprio per Pasqua e Pasquetta. Una lotta quindi tra il bel tempo e il maltempo su alcune regioni.I prossimi aggiornamenti sicuramente ci daranno qualche certezza in più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA