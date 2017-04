Parcheggia l'auto, gli dipingono le strisce blu intorno e viene multato

Mercoledì 12 Aprile 2017, 13:32

Aveva parcheggiato in una zona priva di strisce, anche bianche, ma dopo una giornata di lavoro, al ritorno, si è trovato le strisce blu dipinte intorno all'auto e una multa sul parabrezza.La bizzarra vicenda è accaduta a Saul Balestrini, 38enne di Marciana Marina (Pisa) che lavora per una copisteria del capoluogo toscano, non lontano dalla Torre. A raccontarla è Il Tirreno : era il 27 marzo quando l'uomo ha ricevuto l'incredibile multa, al termine di una giornata di lavoro decisamente dura come può esserlo solo il lunedì. Dopo lo sfogo su Facebook, Saul ha deciso di contattare la polizia municipale di Pisa.«Non c'erano strisce, ma neanche il divieto di sosta, e molte auto erano parcheggiate» - spiega il 38enne - «Non c'era alcun avviso riguardante i lavori per disegnare le strisce, altrimenti avrei parcheggiato da un'altra parte». Per fortuna, per Saul è giunto il lieto fine: dopo aver segnalato e contestato la multa, comminata in via delle Cascine, al Comune di Pisa, c'è stato il retrofront e la sanzione è stata annullata dopo l'accertamento dell'errore.

