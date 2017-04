Pane e marmellata ai figli: maxi-multa per le mamme al parco

Sabato 8 Aprile 2017, 19:04

Si. Avete capito bene: dare una fetta di pane e marmellata ai propri bimbi al parco pubblico può costare caro. Ma così caro da fare scattere una multa di oltre mille euro. Il fatto surreale ma vero è accaduto in un piccolo comune del bergamasco dove le madri di un gruppo di piccoli si sono viste sanzionare per 1.032 euro. Subito il fatto è stato pubblicato dal direttivo dell’Associazione Genitori (Age) di Lallio sul sito dell’associazione stessa. L’Age ha infatti ricevuto nei giorni scorsi la multa per la merenda a base di pane e marmellata distribuita nel corso della camminata non competitiva «Funny Age Run». Per evitare di dover pagare 150 euro per una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) l’Age aveva chiesto al gestore del chiosco del Parco dei Gelsi, luogo di partenza e arrivo della camminata, di provvedere alla distribuzione della merenda.

Constatato però il grande successo dell’iniziativa (circa 200 partecipanti) e la necessità quindi di distribuire quasi 500 fette biscottate, alcune mamme dell’Age hanno deciso di indossare i guanti e dare una mano al gestore del chiosco per velocizzare la coda. Non avevano fatto i conti con la normativa in materia di somministrazione di cibi e bevande, che prevede che solo una persona sia autorizzata a distribuire il cibo (in questo caso a fornire le fette spalmate di marmellata). Proprio così.

