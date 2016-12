Orge in canonica, catalogo sul web: così don Andrea "vendeva" le amanti

Venerdì 30 Dicembre 2016, 08:32

di Luca Ingegneri

PADOVA - Don Andrea Contin reclutavai clienti per le sue amanti. È l'ultima clamorosa indiscrezione che trapela dall'inchiesta dei carabinieri sullo scandalo di San Lazzaro. Gli investigatori dell'Arma hanno setacciato in lungo e in largo la rete partendo dalle numerose tracce lasciate dal 48enne ex parroco sul computer o sull'I-Pad.È attraverso siti di annunci sexy che. O riusciva a convincerle a pubblicare le offerte di sesso con tanto di fotografie di nudo esplicito (ma mai con il volto in evidenza, ndr) e numeri di cellulare, oppure era direttamente il presbitero a sostituirsi alle amanti celandosi dietro la loro identità.

