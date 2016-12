Giovedì 29 Dicembre 2016, 08:28

di Luca Ingegneri

PADOVA -ad ogni angolo e. Sono gli ingredienti dell’inchiesta ache ruota attorno ailallontanato dopo la perquisizione choc nei locali della canonica. I carabinieri hanno raccolto ladi. È unaparrocchiana,, che ha ammesso di avere avuto unacon il sacerdote. Soltanto di recente la donna avrebbe. Cioè da quando don Andrea l’avrebbe esortata ad. Lei non voleva saperne e ha preferito farsi da parte, esattamente come l’altra ex. La terza donna ha raccontato di rapporti di. E che il parroco amasse riprendere con lagli amplessi violenti delle sue donne con altri uomini sembra ormai un dato acquisito. Resta da capire se don Andrea abbia incassato soldi per aver favorito questi rapporti clandestini. Le carte acquisite dai carabinieri negli uffici della Curia a confermano i sospetti:quel che accadeva in canonica a San Lazzaro. Esposti e segnalazioni erano regolarmente arrivati a destinazione...

