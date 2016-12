Non paghi le multe? Ecco cosa rischi adesso

Venerdì 23 Dicembre 2016, 18:38

Le conseguenze. Se in debito con lo Stato per non aver pagato una multa o un’ammenda? Attenzione, perché non otterrai il rilascio, o il rinnovo, del passaporto scrive laleggepertutti.it. Ma cerchiamo di capire cosa sono la multa e l’ammenda e perché incidono sul rilascio e rinnovo del passaporto.Per multa si intende la pena pecuniaria che il giudice penale può applicare in caso di commissione di delitti. La multa è comminata dal giudice nel momento in cui emette la sentenza di condanna: congiuntamente alla pena della reclusione; o alternativamente ad essa e consiste nel pagamento allo stato di una somma di denaro che va da un minimo di cinquanta ad un massimo di 50.000 euro. Se la multa non viene pagata può essere anche convertita in pena restrittiva della libertà personale.L’ammenda è anch’essa una pena pecuniaria, ma prevista per le contravvenzioni. L’ammenda è comminata dal giudice quando pronuncia la sentenza di condanna: da sola, per alcune contravvenzioni; alternativamente o congiuntamente alla pena dell’arresto, nella maggior parte dei casi.Se non pago una multa posso avere il passaporto? Ti potrebbe capitare di fare richiesta di rilascio o rinnovo del passaporto e vedertela negata per omesso pagamento di una ammenda o una multa. Questo succede perché la legge prevede che non possa ottenere il passaporto chi: deve espiare una pena restrittiva della libertà personale; deve pagare una multa o un’ammenda (tranne il caso in cui la multa o l’ammenda siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale o la loro conversione non importi una pena superiore ad un mese di reclusione o due mesi di arresto).Cosa posso fare? Hai due alternative. Puoi recarti presso l’ufficio recupero crediti del tribunale che ha emesso la sentenza di condanna al pagamento della pena pecuniaria, chiedere l’ammontare da versare e saldare il debito. Ma questo non basterà, perché dovrai portare la prova del pagamento in tribunale e l’ufficio recupero crediti autorizzerà il rilascio del passaporto (mediante comunicazione alla questura competente). Puoi chiedere il nulla osta al giudice che deve curare l’esecuzione della sentenza (che solo in rari casi lo concederà).Devo sempre pagare? Capita che la multa o l’ammenda si riferiscano a: reati depenalizzati (cioè non previsti più dalla legge come reato per effetto di una legge entrata in vigore dopo la commissione del reato stesso); reati ai quali può essere applicato l’indulto (l’istituto che prevede l’estinzione di molti reati commessi entro il 6 maggio 2006); sentenze molto vecchie che non possono essere più eseguite in quanto ne sia prescritta l’esecuzione (oltre ai reati, infatti, la legge prevede che si prescriva anche l’esecuzione delle sentenze). In questo caso non dovrai pagare ma, purtroppo, dovrai comunque presentare un’istanza (tecnicamente definita incidente di esecuzione) al giudice competente, il quale dovrà dichiarare: l’estinzione del reato per intervenuta depenalizzazione; l’estinzione del reato a seguito dell’applicazione dell’indulto; la prescrizione dell’esecuzione della sentenza.

