MoReMED, è nata a Modena la giovane Ricerca

Domenica 9 Aprile 2017, 15:28

Si è svolto a Modena durante le giornate del 4 e 5 aprile scorsi il primo Congresso studentesco medico mai realizzato in Italia. Entusiasmo ed innovazione le parole d'ordine dell'Evento. MoReMED è infatti un progetto che mira a rendere gli studenti autori di ricerca scientifica e non più solo meri fruitori; un progetto che vuole amplificare ed estendere l'offerta formativa universitaria, sostenere ed incentivare giovani e scienza. A tal proposito il presidente del Comitato Organizzatore del Congresso, composto da 18 aspiranti medici, definisce il MoReMED "un’idea semplice, precisa, chiara, concreta". "L’idea", continua," di responsabilizzare lo studente, trasformandolo da un semplice ricettacolo passivo di nozioni ad un essere invece attivo, in grado di contribuire egli stesso alla sua stessa formazione".Oltre 50 i ragazzi ad esporre i loro lavori di Ricerca ad una platea di più di mille studenti di facoltà medico-sanitarie della Regione Emilia Romagna, di docenti, di cittadini e di rappresentanti delle istituzioni. L'Evento è stato infatti anche patrocinato dal Ministero della Salute. Un team di professori universitari si è occupato di valutare i diversi lavori, conferendo a quelli più meritevoli premi di studio. Tra gli ospiti del Congresso il Prof Burioni, esponenti dell' ESA e di Medici senza frontiere, che si sono detti entusiasti del progetto. Pregevoli anche i numeri delle dirette streaming che hanno contato circa 8000 collegamenti. Alla luce del grande successo ottenuto, il Congresso Studentesco MoReMED mette di fatto radici all'interno del panorama universitario, con la prospettiva di abbracciare ben presto tutti gli atenei italiani. MoReMED, futuro ideale che cercava di realizzarsi, è oggi il presente su cui investire. (Valeria Caragli)

