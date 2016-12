SAN PIETRO MUSSOLINO - Tragedia la mattina di San Silvestro in un appartamento di via Bevilacqua dove i vigili del fuoco poco prima delle 8 hanno trovato senza vita tre uomini di origine indiana. Le cause della morte, sopraggiunta nella notte, sono riconducibili alle esalazioni di monossido di carbonio provocate da un braciere. I tre asiatici dovrebbero essere morti nel sonno. Si tratta di giovani di 29, 35 e 40 anni. All'interno della stanza in cui i tre sono stati trovati senza vita c'era un braciere, presumibilmente usato per scaldarsi e probabile causa dei decessi.