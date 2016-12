Venerdì 23 Dicembre 2016, 11:32

«Se c'è un controllo elevato del territorio che consente, nell'imminenza dell'ingresso nel nostro paese di una persona che è stata in fuga, di identificarlo e neutralizzarlo, vuol dire che c'è un sistema capace di funzionare». Lo ha detto il ministro Marco Minniti in conferenza stampa al Viminale, commentando l'uccisione delò killer della strage di Berlino. Minniti ha spiegato che sono state «tempestivamente informate le autorità tedesche». E poi ha espresso la sua più totale soddisfazione per l'operazione:

«Senza ombra di dubbio l'uomo ucciso nella notte a Sesto è Amis Anri, presunto sospettato dell'attentato a Berlino - ha confermato - L'uomo fermato per un controllo ha estratto senza esitazione una pistola e ha sparato agli agenti, ferendone uno, mentre il collega ha risposto al fuoco uccidendolo

. «Ho fatto all'agente Cristian Morio, ferito nella sparatoria di Sesto San Giovanni, durante il controllo con il collega Luca Scatà, ma per fortuna non in pericolo di vita. Gli auguri di pronta guarigione, e gli auguri di buon Natale, dicendogli che grazie a lui gli italiani passeranno un Natale più felice». «Noi guardiano a questi due ragazzi come persone straordinarie, di giovanissima età, che facendo semplicemente il loro dovere hanno reso un servizio straordinario alla comunità. Penso sinceramente di poter interpretare il sentimento del nostro Paese nel dire loro che l'Italia è a loro grata»

«L'equipaggio della "volante" ha reso un servizio straordinario al Paese»

