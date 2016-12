Terrorista ucciso, l'agente ferito: "Il mio collega esemplare"

Venerdì 23 Dicembre 2016, 14:32

«Il comportamento del mio collega di pattuglia è stato esemplare, ha reagito appena lui ha estratto la pistola dalla giacca e mi ha sparato. Io gli avevo appena chiesto di aprire lo zainetto». Lo ha detto Christian Movio, l'agente rimasto ferito nel conflitto a fuoco con Anis Amnri, l'autore dell'attentato al mercatino di Natale a Berlino, così come riferito dal vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala che lo ha incontrato in ospedale.

Intanto i profili Facebook dei due agenti, Luca Scatà e Cristian Movio, sono stati oscurati: è stato il questore di Milano Antonio De Iesu a renderlo noto spiegando che «abbiamo il dovere di tutelare l'immagine dei nostri agenti, abbiamo detto ai ragazzi di evitare, di non farsi prendere dall'emotività nel loro interesse, è opportuno che non lo facciano, stiamo parlando di una dimensione che non è la criminalità ma il terrorismo internazionale e c'è un problema di prevenzione».

