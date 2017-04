Michele Misseri lascia il carcere per l'ospedale: forti dolori al petto

Martedì 11 Aprile 2017, 12:12

È stato portato per accertamenti nell'ospedale di Lecce, l'agricoltore di(Taranto) condannato in via definitiva ad otto anni di reclusione per soppressione di cadavere nell'ambito del processo per l'uccisione della nipote quindicenneA quanto si è appreso, nel pomeriggio di ieri Misseri avrebbe avvertito fortimentre era nel carcere di Lecce dove sta scontando la pena, ed è stato sottoposto ad esami cardiologici. È arrivato in ospedale nel tardo pomeriggio e visitato in una sala del pronto soccorso dedicata all'assistenza dei detenuti. Non è stato neccessario alcun ricovero per il padre di Sabrina Misseri, la ragazza condannata all'ergastolo per l'omicidio della cugina , ed è tornato in cella nella stessa serata di ieri.

