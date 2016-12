Martedì 27 Dicembre 2016, 11:59

Dalla favola di Natale al giorno più brutto. La piccola Nicole si è spenta tra le braccia della mamma Michela Lorenzin il 24 dicembre dopo che i colleghi avevano regalato alla donna le ferie per permetterle di accudire la figlia malata.La bimba, 6 anni, era affetta da tetraparesi spastica e in quella tremenda nottata è stata vittima dell'ennesima crisi nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, per poi spegnersi nel giorno della Vigilia di Natale.La mamma ha poi pubblicato un commovente post su Facebook: "Ieri sera io e Nicole nel nostro abbraccio di arrivederci..ti amerò per sempre. Un giorno ci incontreremo". Il giorno prima della crisi aveva espresso tutta la sua gioia per il dono ricevuto dai colleghi, che le hanno donato le ferie, scrivendo: "Questo Natale è magico.ricevo cosi tanta solidarietà da tante persone.regali per noi fantastici grazie".

© RIPRODUZIONE RISERVATA