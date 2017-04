Meteo, weekend di Pasqua "compromesso": poi arriva il fresco -PREVISIONI

Mercoledì 12 Aprile 2017, 11:28

Weekend di Pasqua compromesso, poi arrivano temperature fresche. Infiltrazioni di aria più fresca da Nord continuano a portare, per oggi, un'instabilità pomeridiana sui settori appenninici centro-meridionali, soprattutto del versante tirrenico. Ilmeteo.it comunica che le aree più esposte ai temporali, nel pomeriggio di oggi, saranno quelle interne abruzzesi, il frusinate, i rilievi centro-occidentali campani, meridionali lucani, i rilievi della Calabria centro-settentrionale e, localmente, i rilievi orientali siciliani. Bel tempo sul resto del Paese. Per domani, fino a tutto venerdì, alta pressione con sole prevalente su tutto il territorio, salvo deboli disturbi sui rilievi. Ma attenzione, perché un peggioramento è atteso proprio nel weekend pasquale. Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito ilMeteo.it, annuncia che nel corso di sabato 15, un fronte instabile proveniente dal Centro Europa, attraverserà le aree centro orientali del Nord, portando nubi e piogge diffuse, poi in spostamento verso il medio Adriatico nella notte. Giornata di Pasqua, con nubi e piogge sulle coste adriatiche verso la Puglia, l'entroterra campano e in intensificazione sul resto del Sud.

Possibili locali piogge anche sul Centro Appennino, su Romagna, Centro Est Veneto e sulla Venezia Giulia. Più sole sul resto del Paese. Sempre il direttore Sanò, tuttavia, lascia ben sperare per la Pasquetta, prevedendo un aumento della pressione da ovest e tempo soleggiato un pò su tutto il territorio italiano. Temperature stazionarie e sopra la media di 2/3° ovunque, ma in calo per Pasqua.

