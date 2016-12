Meteo, Natale con il Sole: temperature in aumento -LE PREVISIONI

Giovedì 22 Dicembre 2016, 12:22

Ci apprestiamo a vivere un altro periodo meteorologico comandato da una gigantesca alta pressione. La redazione web del sito www.iLMeteo.it avvisa oggi ultime precipitazioni sparse potranno interessare ancora la Sardegna e la Sicilia. Il tempo fin dopo Natale e probabilmente anche san Silvestro e Capodanno vedrà l'Italia conquistata da un'imponente alta pressione che stabilizzerà l'atmosfera, portando il sole su moltissime regioni e la minaccia del ritorno della nebbia in Pianura Padana.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che «le temperature, a causa dell'alta pressione, torneranno a salire misurando valori sopra la media del periodo di quasi 10°. Clima piacevole quindi ove ci sarà più sole, anche con 13/15° sulle Alpi e fino a 18° al Sud, più freddo ove nebbioso; valori notturni sottozero in montagna e localmente anche sulla Pianura Padana, specie occidentale. Un possibile cambiamento del tempo potrebbe avvenire dopo il 28 dicembre per l'afflusso di aria gelida dalla Russia, con bersaglio le regioni meridionali, ma ne riparleremo», conclude.

