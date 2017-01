Il presidente Mattarella a Napoli, pausa caffé nello storico caffé - Guarda

Martedì 3 Gennaio 2017, 18:08

Un lungo caffé al Gambrinus, ospite dei fratelli Antonio e Arturo Sergio, per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vacanza in questi giorni a Napoli. Il presidente si è soffermato a lungo a parlare con i proprietari dello storico locale di Piazza Trieste e Trento mostrandosi molto colpito dai grand flussi turistici di questi ultimi giorni. La visita è durata circa trenta minuti.

