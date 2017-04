Insospettabili in manette: in casa "piantagione" di marijuana

Martedì 11 Aprile 2017, 09:17

MONTEBELLUNA -coltivavano di nascosto piante di marijuana in grande stile:sono però stati scoperti daidella compagnia di, al culmine di un’attività investigativa antidroga in merito allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” intrapresa nelle settimane precedenti in Caerano di San Marco e nell’immediato hinterland. Sono statidel reato di coltivazione di sostanze stupefacenti due soggetti italiani del luogo: S.N. (33enne) artigiano, incensurato e P.L. (56enne) disoccupato con precedenti per delitti contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.I militari, dopo averli seguiti per parecchi giorni e verificato che i due incontravano, ripetutamente, nei bar e nei luoghi di ritrovo della zona, alcuni giovani noti come consumatori di droghe leggere, nelle prime ore del mattino di sabato scorso hanno deciso di effettuare delle. Qui hanno trovato una serie di attrezzature tecnologiche ben organizzate. Così hanno sequestratotecnologicamente avanzata, con pareti rifrangenti in alluminio;, lampade per coltivazioni indoor,; un impianto di; due, dove venivano fatte crescere le piantine di marijuana; 30 piante di marijuana in vaso, e numerose confezioni di concime; una serra con umidificatori; lampade per coltivazioni indoor; misuratori di umidità; 8 piante di marijuana in vaso; 50 grammi di marijuana già essiccata.Insomma una coltivazione in tutta regola. Ma ovviamente fuori legge. Nel video dei carabinieri che pubblichiamo la "piantagione" domestica è ben sintetizzata.

