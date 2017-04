Colto da infarto durante posto di blocco: muore un 50 enne

Martedì 11 Aprile 2017, 11:29

di Ferdinando Bocchetti

Marano. Colto da malore durante un posto di blocco, muore il titolare di un esercizio commerciale. E' accaduto intorno alle 10,30 in via San Rocco, popolosa frazione periferica della città. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, aveva 50 anni. E' stramazzato al suolo, a quanto pare nel corso di un controllo di routine, e non si più ripreso nonostante l'arrivo dei soccorsi. Sul posto i carabinieri della locale tenenza e i vigili urbani.

