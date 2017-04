Malore improvviso: mamma Manuela stroncata a 40 anni

Mercoledì 12 Aprile 2017, 11:03

di Marco Corazza

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Quell'ha strappata definitivamente all'affetto dei suoi cari, Manuela lasciae il marito. La trieste notizia della morte di, 40 anni di, è arrivata in paese ieri in serata. La giovane mamma di tre bambini di 6, 10 e 16 anni, è deceduta in ospedale a Udine per una ischemia. Manuela era stata colta da malore la scorsa settimana. Subito era stato allertato il 118. I sanitari avevano immediatamente capito che le sue condizioni erano preoccupanti. Dal Pronto soccorso Manuela Marson era stata portata all'ospedale di Udine dove era stata ricoverata in Rianimazione. A casa, in via della Conciliazione di Cesarolo, i tre figli con il papà, Cristian Pin panetterie di professione, hanno sperato fino all'ultimo che la mamma tornasse. Purtroppo ieri è arrivata la drammatica verità. Grazie a Manuela Marson, pazza d'amore per la sua famiglia, altre persone potranno però continuare a vivere: nella nottata infatti una equipe dell'ospedale friulano ha effettuato l'espianto di alcuni organi.

