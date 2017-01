Lunedì 2 Gennaio 2017, 18:54

Sandrine Bakayoko

LIBERATI I 25 VOLONTARI Gli operatori della cooperativa Ecofficina sono stati fatti uscire poco prima delle due. Tra di loro anche due medici e un'infermiera. Si sono allontanati in auto, alcune colpite dai manifestanti. Secondo le prime dichiarazioni tutti stanno bene anche se hanno trascorso momenti di paura quando all'esterno dei loro rifugi molti migranti avevano iniziato a colpire le pareti con bastoni e spranghe. Allo scoppio della protesta si erano chiusi e barricati in alcuni container e negli uffici amministrativi della struttura.

CONA - Unadellaè morta nell'ex base di Conetta, dov'era ospitata., queste le iniziali, si stava facendo laquando si è sentita male. A dare l'allarme sarebbe stato il marito che non la vedeva tornare. È stata trasportata inin ambulanza, ma è morta durante il trasporto.Contraddittorie le prime versioni sull'accaduto: secondo una di queste sarebbero passate ore,, prima dell'intervento dei sanitari; secondo un'altra solo pochi minuti.La morte della ragazza ha creato scompiglio nella struttura, alcuni ospiti hanno messo in atto una contestazione.L'Asl 6 ha diramato un comunicato nel quale precisa che «alle ore 12.48 di oggi è giunta alla Centrale Operativa dei Suem 118 di Padova una richiesta di soccorso per una giovane donna (25 anni) di nazionalità della Costa d’Avorio, trovata dal compagno riversa in bagno priva di conoscenza, presso il Centro di Accoglienza e Assistenza di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, sito in località Conetta del Comune di Cona.Stante la gravità della situazione, la Centrale Operativa attivava, sia l’equipaggio dell’ambulanza di stazionamento nel Comune di Cavarzere, sia l’automedica dell’Ospedale “Immacolata Concezione” di Piove di Sacco.I sanitari giunti tempestivamente sul posto, hanno prontamente iniziato le manovre rianimatorie e trasportato la donna al Pronto Soccorso piovese, dove, purtroppo è arrivata priva di vita».

