Malato e senza lavoro gratta e vince 500 euro a settimana per 20 anni -Guarda

Sabato 31 Dicembre 2016, 14:33

di Francesca Giannelli

BUDOIA - Grande vincita di fine anno al. È unil vincitore deiper vent'anni. È successo ieri in tarda mattinata, quando il fortunato, cliente abituale del bar, è arrivato da Jundong Guan, la moglie del titolare, chiedendo di spendere dieci euro in gratta e vinci.«Mi ha detto fai tu racconta la barista così ho scelto le cartelle dal mazzo: una per concorso, cinque da due euro. È stata un'emozione scoprire la vincita, proprio nel primo dei gratta e vinci aperti».Senza fissa occupazione e con qualche problema di salute, il vincitore, che preferisce mantenere l'anonimato, ha avuto una fine anno fortunata, che gli assicura un futuro più tranquillo: «Se mi danno il valore attuale della vincita lo prendo subito ha detto al bar poco dopo la felice scoperta fra vent'anni chissà, meglio avere i soldi subito».

