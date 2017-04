Domenica 9 Aprile 2017, 09:15

MAIOLATI - Di quegli episodi che mamma, figlia e l'intera famiglia ricorderanno a lungo. Donna rimane chiusa nel bagno della propria abitazione in via Trieste a Moie: chi è stato? La figlia di due anni che stava giocando. Inizia ad urlare, non sa come poter attivare i soccorsi, per sua fortuna un carabiniere fuori servizio sente e chiede l'intervento dei vigili del fuoco di Jesi.Situazione tutt'altro che agevole anche perchè in casa sul divano c'era un neonato di appena quattro mesi e in cucina era acceso un fornello dove la donna aveva messo a bollire una pentola.I vigili del fuoco si sono introdotti nell'appartamento passando da un'altra finestra aperta dall'appartamento al primo piano dopo aver scalato un dislivello di quasi tre metri grazie ad una scala. E dopo il sollievo, gli abbracci e le rassicurazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA