Venerdì 23 Dicembre 2016, 15:12

MACERATA - Artista maceratese muore a 37 anni, stroncata da una malattia. Sara Bruni si è spenta questa mattina all’ospedale di Macerata, dopo aver combattuto per quattro lunghi anni contro un male terribile. La giovane, ricoverata nel presidio ospedaliero da diverse settimane, non ce l’ha fatta. Sara, conosciuta e apprezzata in città, era mamma di una bimba di dieci anni. Lascia il papà ex dipendente comunale e la mamma, insegnante in pensione. La 37 enne amava l’arte in ogni sua forma, dalla fotografia alla pittura, dalla danza e ai tatuaggi. La malattia non le aveva mai strappato il sorriso e anzi le aveva infuso la grinta per esplorare nuovi orizzonti. Solo il 20 novembre scorso aveva ricevuto il premio “Musa d’Argento 2016” dopo aver conquistato il primo posto nella categoria “fotografia artistica”.

