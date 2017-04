Sangue dall'ascensore all'appartamento: dentro la scoperta choc

Il cadavere di una donna morta per cause violente è stato trovato in un palazzo alla periferia di Lodi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Lodi con il procuratore della Repubblica, Domenico Chiaro.È stato un vicino di casa ad accorgersi di alcune macchie di sangue fresco che erano sul pavimento dell'ascensore. A questo punto le ha seguite ed è arrivato alla porta di ingresso del terzo piano del palazzo, dove abitava la vittima. L'uomo ha subito dopo dato l'allarme alle forze dell'ordine che non hanno permesso al personale di soccorso di entrare in casa - come hanno spiegato - perché non fosse inquinata la scena del ritrovamento.La donna trovata uccisa in uno stabile alla periferia di Lodi è stata trovata dalla polizia riversa sul pavimento, seminuda e coperta di sangue, mentre sul viso aveva un cuscino. Nella palazzina è arrivato anche il medico legale del Dipartimento di Medicina legale di Pavia, Francesca Brandolini. Il corpo presenterebbe ferite d'arma da taglio.La donna uccisa a Lodi aveva 65 anni ed è stata uccisa nell'appartamento in cui riceveva i clienti che condivideva con un'altra prostituta. Il procuratore della Repubblica di Lodi, Domenico Chiaro, ha detto che si tratta di un «omicidio violentissimo». Le coltellate mortali sono state in gran numero e quelle mortali al torace.