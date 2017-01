Lo stornello del Sindaco M5s di Nettuno contro i giornalisti -Guarda

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 13:54

di Bianca Francavilla

Ha raggiunto migliaia di visualizzazioni il video dela cinque stelle di, che intona una canzoncina contro i giornalisti. Sul filmato che ha spopolato su, si vede l'attuale primo cittadino con una chitarra in mano che si diverte a cantare una canzoncina sulle note dello stornello romano “La società dei magnaccioni”.Casto definisce gli operatori dell'informazione “” e “”, pagati per dire quello che vogliono. In seguito alla diffusione del video, si è giustificando dicendo che era stato girato prima della sua elezione a Sindaco e che non era destinato al pubblico, ma condiviso solamente in una chat privata. Ha anche aggiunto che non rispecchia il rapporto che ha con la stampa, fatto di collaborazione e fiducia.Curioso che il video sia venuto fuori proprio nel periodo in cuiha lanciato la sua ultima provocazione: proporre una giuria popolare che determini la veridicità delle notizie pubblicate dai media, definendo giornali e Tg i principali fabbricatori di notizie false.Ecco il testo dello stornello cantato dal, e poi rinnegato:“Fatece largo che parlamo noi, i più cazzari de sta zona bella. E più so grosse e più noi le sparamo. Noi siamo come i giornalisti che ce piace dire le stronzate a buffo perché pensamo de fa un po' dispetto ed ogni tanto se famo pagare pe rompe er cazzo un po' come ce pare. Noi semo i cavalieri de, non sapemo un cazzo de quello che dimo. Scrivemo ma semo 'mbriachi de vino, semo i cazzari della verità. Fatece largo che parlamo noi, i più cazzari de sta zona bella. E più so grosse e più noi le sparamo. Noi semo come i giornalisti che. Noi semo i cavalieri de, non sapemo un cazzo de quello che dimo. Scrivemo ma semo 'mbriachi de vino, ce piace soltanto de cazzarà”.

