Le Fiat 500 de "La Dolce Vita" a Castel Romano, Francesca Chillemi madrina dell'evento

Sabato 8 Aprile 2017, 19:05

Primavera dedicata alla Dolce Vita a Castel Romano Designer Outlet: la mattinata di oggi è stata ravvivata da uno uno scenografico raduno di FIAT 500 storiche a cura del ‘FIAT 500 Club Roma”. La mitica icona del made in Italy nasce nella lontana estate del 1957. Forma moderna ed originale, lunga appena 2,97 metri, pesante 470 kg a vuoto, consumava 4,5 litri di benzina (metà normale e metà super) per 100 km precisi, disponibile con tetto rigido in metallo o con il mitico tettuccio apribile. Costava 465 mila lire, che allora sembrava un prezzo troppo alto per un’utilitaria. Diversi i modelli prodotti dal 1957 al 1975, tra cui normale, economica, e sport, senza mai perdere il design originale. Una leggenda che ha ripreso vigore qualche anno fa, con la nascita della moderna 500, una city car vendutissima in Italia ma anche all'estero.Protagonista della Dolce Vita oggi a Castel Romano Designer Outlet è l’attrice siciliana Francesca Chillemi, già Miss Italia 2003 e oggi affermata attrice delle fiction di Rai 1 - attualmente è Azzurra, tra i protagonisti di Che Dio ci aiuti - nota per il suo fascino mediterraneo e la simpatia contagiosa.C’è un ottimo motivo per recarsi a Castel Romano designer Outlet nel mese di Aprile: parte oggi il concorso Fai shopping e vinci le icone della Dolce Vita, che mette in palio una una Fiat 500 Cabrio e Vespa Piaggio 125 e, oltre a splendidi accessori ispirati allo stile degli ’60, attualissimi ancora oggi.L’animazione del progetto Dolce Vita è affidata a RDS 100% Grandi Successi, presente a Castel Romano Designer Outlet tutti i week end di Aprile - e il lunedì di Pasquetta - con i suoi speaker più amati: Roberta Lanfranchi, Claudio Guerrini, Giuditta Arecco, Renzo di Falco, Beppe De Marco e Filippo Firli.

