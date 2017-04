Lunedì 10 Aprile 2017, 22:20

Unaha pensato bene di lasciare la sua mandria, ubicata nei dintorni di, e di andarsi a fare un giro in città. L'animale, visibilmente spaventato, ha cercato riparo nel cortile di un condominio.Ma ad essere spaventati anche alcuni passanti che, increduli, hanno chiamato i, che sono riusciti a catturare l'animale solo nella tarda serata.La passeggiata dell’animale è durata circa due ore, provocando anche qualche danno alle auto in sosta, Il proprietario in tarda serata è intervenuto, riportando con sé l'animale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA