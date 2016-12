Killer di Berlino, Amri fuggiva verso la Sicilia: caccia ai complici

Martedì 27 Dicembre 2016, 08:14

Un percorso di mille chilometri, da Milano alla Sicilia, con qualche sosta a casa di persone fidate. Anis Amri, l'attentatore di Berlino morto mentre cercavano di arrestarlo venerdì scorso, aveva elaborato un piano di fuga per attraversare il paese e forse lasciarlo quando le acque fossero state più tranquille. I pm di Roma e Milano che stanno ricostruendo gli appoggi su quali Amri poteva contare, hanno messo sotto osservazione i contatti maturati tra le carceri siciliane e il giro di spaccio che avrebbe frequentato l'anno scorso, prima di passare il confine diretto in Germania, che si erano attivati: non necessariamente o non solo degli integralisti, ma persone che ben sapendo cosa Amri aveva fatto e perché, erano disposti a coprirlo nella sua fuga da Berlino.Fondamentale, nel ricostruire questo percorso, sarà l'arrivo di una informativa proveniente dalla Germania sul documento falso che era stato trovato in tasca al giovane tunisino alcune settimane prima dell'attentato di Berlino, durante un controllo nel Nord Reno Westfalia. Il permesso di soggiorno era falso e, da pochi giorni, si sa che molto probabilmente era stato falsificato a Palermo. Gli investigatori tedeschi, che lo sequestrarono allora, hanno deciso di condividere le informazioni con l'Antiterrorismo italiano.Quel documento proveniva, appunto, dalla Sicilia, dove Amri ha passato ben quattro anni, dal 2011 al 2015, quando è stato messo fuori dal Cie con un decreto di espulsione non eseguito in tasca. Ed è anche per questo che una delle ipotesi più accreditate è che proprio in Sicilia, l'attentatore di Berlino volesse tornare, magari dopo aver passato qualche tempo nascosto nel nord o centro Italia (qui ha di certo qualche vecchio amico) in attesa che le acque si calmassero. La Sicilia avrebbe potuto essere una buona base anche per provare a tornare a casa, ovviamente tra qualche tempo. Non è l'unica ipotesi a cui lavorano parallelamente Antiterrorismo e Digos e le procure di Milano e Roma. Le ipotesi possibili sono almeno tre: Amri avrebbe potuto dirigersi verso i Balcani, attraversando il Veneto; restare sulla penisola; o, sempre dopo un percorso tortuoso e non lineare, il rientro verso la Sicilia. E' certo che al momento della fuga Amri abbia attivato praticamente tutti i contatti che aveva e dei quali si fidava: le autorità spagnole, ad esempio, hanno identificato una persona contattata il 19 nel loro paese.

