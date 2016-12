Killer Berlino ucciso, pagine Facebook per agenti-eroi e critiche a nomi pubblici

Venerdì 23 Dicembre 2016, 15:50

Cristian Movio e Luca Scatà sono 'eroì anche sui social network, dove i due agenti hanno già pagine Facebook dedicate con centinaia di 'likè e messaggi di congratulazioni. Compaiono un pò ovunque sulla rete le foto dei due agenti che hanno fermato l'attentatore di Berlino, ucciso questa notte durante un controllo a Sesto San Giovanni. Sulla pagina Cristian Moviò anche una foto dall'ospedale dove l'agente, ferito alla spalla destra, è ricoverato a Monza, in cui il 36enne è circondato dagli amici e colleghi.

Una 'esposizionè sui media iniziata dalle prime ore dopo la notizia che però, nonostante i tanti tributi dagli utenti dei social, incontra anche la contrarietà di quanti, commentando per esempio sul profilo Facebook della polizia di Stato, ma anche da altri profili istituzionali, criticano il fatto che i nomi dei due agenti siano stati resi noti in primis dal ministro dell'Interno Marco Minniti nella sua conferenza stampa di stamani. «Complimenti per aver fornito nomi, cognomi e foto degli agenti, l'ospedale dove è ricoverato l'agente ferito ed il medico che lo ha in cura. Queste informazioni devono restare segrete per la sicurezza degli agenti», scrive un utente, commentando la notizia dalla pagina social della Polizia di Stato.

«Perché avete permesso la diffusione dei nomi e cognomi e anche dei volti di questi due eroi? Se succederà qualcosa a questi agenti ne chiederemo conto alla stampa!», scrive un altro. Sono decine i messaggi che stigmatizzano la pubblicazione dei nomi dei due agenti per la delicatezza dell'episodio su cui peraltro le indagini sono ancora in corso, come ha anche avvertito ripetutamente il questore di Milano Antonio De Iesu il quale, nella conferenza stampa di oggi, ha evitato di citare i nomi dei due agenti pur esprimendo più volte il plauso per il loro comportamento in servizio. Intanto, però, sui social proliferano le foto dei due agenti e le pagine a loro dedicate.

