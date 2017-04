Ischia, aliscafo contro banchina, marinaio ferito: scatta l'inchiesta

Lunedì 10 Aprile 2017, 20:54

La procura della Repubblica di Napoli ha aperto un'inchiesta sull'incidente avvenuto oggi nel porto di Ischia tra un aliscafo della compagnia Alilauro e una barca a vela, ormeggiata in porto. Al termine di un sopralluogo effettuato dal pm, accompagnato dagli uomini della Guardia Costiera e dal comandante dell'ufficio circondariale marittimo, Tenente di Vascello Alessio De Angelis, sono stati posti sotto sequestro sia l'aliscafo che la barca a vela. Indagini sono in corso da parte della Guardia Costiera. È stato trasferito in serata, con un elicottero del 118 alla Schiana di Pozzuoli G.T., il 47enne marinaio originario di Sorrento, rimasto ferito nel corso dell'incidente.Le sue condizioni sono considerate «serie ma stabili» ma i sanitari del Rizzoli hanno convenuto per il trasferimento ad altro reparto di competenza, quello di neurochirurgia. Nel corso della manovra di attracco l'aliscafo ha impattato contro una barca a vela provocando la rottura dell'albero che è precipitato sulla prua dell'aliscafo colpendo alla testa il marinaio. Ricoverato dal 118 in codice rosso al Rizzoli di Lacco Ameno, i sanitari gli hanno diagnosticato un trauma cranico.

