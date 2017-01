Mercoledì 4 Gennaio 2017, 11:17

Balzo del tasso di inflazione a dicembre 2016. I prezzi al consumo, secondo i dati provvisori dell'Istat, sono cresciuti dello 0,5% rispetto a dicembre 2015. Si è trattato dell'aumento maggiore da due anni e mezzo a partire da maggio del 2014 (quando l'incremento era stato sempre dello 0,5%), ma si è rivelato insufficiente a risollevare il risultato dell'intero anno, che ha chiuso con il segno meno per la prima volta da 57 anni. Rispetto a novembre 2016 l'indice dei prezzi è cresciuto dello 0,4%.L'Italia nell'insieme dello scorso anno è risultata quindi in deflazione. È la prima volta che succede da oltre mezzo secolo. Nel 2016 i prezzi al consumo hanno registrato infatti una variazione negativa dello 0,1% come media d'anno. «È dal 1959 (quando la flessione fu pari a -0,4%) che non accadeva», rileva l'istituto di statistica.

