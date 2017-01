Incidente stradale, uomo investito e ucciso a Latina

Martedì 3 Gennaio 2017, 21:46

Un uomo è stato investito e ucciso da un’auto a Valmontorio, in via Alta, questa sera intorno alle 20, nella zona del litorale di Latina. È la prima vittima del 2017 per un incidente stradale, dopo che l'anno passato si era chiuso - proprio l'ultimo giorno - con il decesso di una donna sull'Appia e il ferimento della figlia.La vittima questa sera, secondo le prime informazioni della polizia stradale, è un cittadino apparentemente straniero, privo di documenti, di circa 50 anni. Il deceduto era a piedi, quando è stato travolto dall’auto condotta da un uomo originario di Nettuno, alla guida di una Citroen Berlingo.Sono in corso i rilievi per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento mortale.

