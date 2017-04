Mercoledì 12 Aprile 2017, 08:26

CAMPAGNA LUPIA - Unotremendo nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 aprile nel territorio di(Ve), sulla stradaal chilometro 115+900: un'auto si ècon unadibto al trasporto persone, nell'incidente una persona è morta e dieci sono rimaste ferite. I pompieri intervenuti da Mira e Mestre con tre squadre hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso i feriti rimasti, che sono stati presi in cura dal personale del sanitario 118 e portati negli ospedali di Dolo, Mestre e Piove di Sacco.Lo scontro ha coinvolto un furgone Mercedes Sprinter su cui viaggiavano dieci persone di nazionalità rumena e unaguidata da una persona di origine asiatica. La statale è tuttora bloccata. Sul posto i carabinieri, polizia stradale e Anas. I veicoli sono stati recuperati dai vigili del fuoco, sono ora in corso le operazioni di messa in sicurezza della strada.

