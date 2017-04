Schianto in moto contro un palo, un morto e un 27enne in fin di vita

Domenica 9 Aprile 2017, 20:39

di Paola Treppo

CODROIPO (Udine) - Tremendocon una persona - di cui non si conoscono ancora le generalità - che èe un 27enne che versa in; è successo questa sera poco dopo le 19. Lo schianto sulla, all'altezza del "Quaduvium Gomme" arteria che da Casarsa della Delizia conduce nel centro di Codroipo.Per cause in corso di accertamento da parte dellaintervenuta sul posto per i rilievi, una moto di grossa cilindrata con a bordo unaè andata a schiantarsi contro un palo a lato strada, senza coinvolgere altri mezzi in transito (nella foto). Nel terribile impatto la due ruote si èUno dei due centauri è morto sul colpo per le gravissime ferite riportate nell'incidente. L'altro passeggero,27 anni, diè stato rianimato sul posto dal personale medico del 118 giunto sul luogo della tragedia con l'elicottero decollato dalla Centrale operativa di Udine. Il 27enne ferito è gravissima ed è stato trasportato all'ospedale di Udine in condizioni disperate. Sulla Ss13 anche i vigili del fuoco.

