Sbalzata dalla giostra delle "tazze" di Gardaland, bimba ricoverata

Martedì 27 Dicembre 2016, 14:24

L'amministratore delegato del parco divertimenti 'Gardaland', Aldo Mario Vigevani, ha espresso - in una nota - la propria vicinanza alla famiglia della bambina coinvolta ieri in un incidente sulla giostra delle 'tazzè rotanti, rammaricandosi per quanto accaduto ed augurando alla piccola una pronta guarigione. «Gli enti preposti - aggiunge Vigevani - sono intervenuti, hanno effettuato tutti i controlli e non sono emerse criticità. Gardaland ha avviato anche una propria verifica interna». Il manager ricorda che l'attrazione si trova all'interno della nuova area Kung Fu Panda Academy, inaugurata nel maggio 2016. «L'attrazione - spiega - è stata sottoposta a certificazione da Tuv Monaco ed è conforme alla direttiva europea e italiana sulle attrazioni dei Parchi Divertimento; attualmente è chiusa solo al fine di consentire il completamento delle pratiche degli enti»

VERONA - Unasi trova ricoverata all'ospedale di Borgo Trento dopo essere caduta il giorno di Santo Stefano dalla giostra delle tazze del caffè aLa bimba sarebbe stata sbalzata fuori delle tazze durante lae solo le urla della madre hanno consentito agli addetti di fernare la giostra. Sul posto è subito accorso il medico di Gardaland: la bimba ha ripreso conoscenza, dopo aver battuto violentemnete la testa, e portata in ospedale per i controlli.La magistratura, informata dell'incidente dai, ha disposto la chiusura dell'attrazione fino a che non sarà veririfato come ha fatto la piccola a cadere.

