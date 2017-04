Mercoledì 12 Aprile 2017, 09:36

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Caos nella mattina di mercoledì 12 aprile in, nel giro di un'ora e mezza si sono verificati ben quattro, tre in direzione Trieste e uno verso Venezia. Inevitabili ripercussioni sul traffico:. In particolare l'ultimo sinistro, avvenuto intorno alle 10.30 con una persona deceduta, ha causato la chiusura dello svincolo di San Stino.inin direzione Trieste verso le nove di mercoledì 12 aprile: unsi sarebbe schiantato contro untra Portogruaro e Latisana, all'altezza della stazione di servizio di Fratta Sud, tra leè rimastauna persona.per qualche chilometro, fino a Cessalto. Sul posto i Vigili del Fuoco e il Suem di Portogruaro, è arrivato anche l'elicottero del 118 da Padova. La persona ferita è un cittadino moldavo, classe ' 78, residente a Mestre: è stato ricoverato all'ospedale dell'Angelo con un trauma cranico e toracico.Intorno alle 10 si è verificato un secondo incidente, sempre in A4: una vettura si è schiantata contro un tir tra San Stino e Portogruaro, poco prima dell'uscita di Portogruaro, sempre in direzione Trieste. Ci sarebbero feriti lievi.Passano pochi minuti ed ecco un nuovo sinistro: verso le 10.10 due tir si sarebbero "toccati", fortunatamente i mezzi pesanti sono riusciti a fermarsi e l'incidente non ha avuto conseguenze gravi, se non la congestione del traffico, stavolta inAncora una volta in direzione Trieste, tra San Stino e Portogruaro: un'auto si è scontrata con un mezzo pesante all'altezza delloche è. Nella coda che si era formata in seguito al primo incidente,. Chiusa l’entrata di San Stino in direzione Trieste e in fase di istituzione l’sempre a San Stino. Sette i chilometri di coda e traffico bloccato.

