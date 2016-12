Incendio choc in casa, due donne morte carbonizzate. Ferito un uomo

Sabato 24 Dicembre 2016, 10:03

Choc in Liguria. Due donne anziane sono morte carbonizzate nell'incendio della loro abitazione e una terza persona è rimasta ferita. L'incendio si è sviluppato, nella notte, in un appartamento al terzo ed ultimo piano di una palazzina di via Poiolo a San Bartolomeo al Mare, in provincia d'Imperia. Non sono state ancora determinate le cause del rogo. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e mezzi del 118.Le vittime sono Carla Curti e la cognata Liliana Aicardi. Il marito della prima, Giorgio Aicardi, è il ferito. L'uomo è stato salvato dai vigili del fuoco che lo hanno raggiunto con una autoscala mentre chiedeva aiuto da una finestra dell'abitazione. Le fiamme hanno completamento distrutto l'appartamento e causato il crollo del tetto della palazzina. Al momento sono in atto le operazioni di bonifica dello stabile per risalire alle cause del tragico rogo.

