Imprenditore in crisi si impicca un capannone della sua azienda a Firenze

Giovedì 29 Dicembre 2016, 15:37

Imprenditore in crisi si è tolto la vita impiccandosi in un capannone della sua azienda. Questa mattina, verso le ore 10.30, i carabinieri della compagnia di Scandicci (Firenze) sono interventi all'interno di una ditta di falegnameria: è stato rinvenuto il cadavere del proprietario che si era suicidato mediante impiccagione. I motivi dell'insano gesto da parte dell'imprenditore sessantenne sono riconducibili ad una crisi depressiva dovuta verosimilmente ad una situazione debitoria legata all'attività aziendale. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Careggi per il successivo esame autoptico, come disposto dalla magistratura fiorentina.

