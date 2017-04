Compra un 'Gratta e vinci' da 5 euro e vince mezzo milione. Il tabaccaio: "La signora è crollata su una sedia"

Sabato 8 Aprile 2017, 13:15

Ilsi chiama “” e per una volta è stato di parola. Colpo grosso alladi Marcello Bucci in piazzale Lazzarini a Pesaro: una signora ha grattato un “Buon viaggio” da 5 euro e ne vinti ben, chissà quanti viaggi. «Non ha reagito subito - racconta Marcello, che pur conoscendo la cliente non si lascia sfuggire nulla - ma poi quando ha realizzato l’enormità della vincita, le ho portato uno sgabello su cui sedersi ed un bicchiere d’acqua da bere. Era emozionata, molto».«Noi, comunque - aggiunge Roberta, la commessa - siamo molto contenti per lei»

