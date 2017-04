Genova, arrestato mentre intasca mazzetta il direttore provinciale dell'Agenzia delle entrate

Martedì 11 Aprile 2017, 10:43

Il direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini, è stato arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza mentre prendeva una tangente. Secondo gli investigatori non sarebbe stata la prima volta che Pardini intascava soldi. Il funzionario, il cui ufficio in via Fiume è stato perquisito, è accusato di corruzione. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati e dal sostituto procuratore Massimo Terrile

