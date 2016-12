Madre avvelena le figlie di 10 e 7 anni, poi tenta il suicidio: salvata

Martedì 27 Dicembre 2016, 13:55

Tremendo dramma in via Passaniti, nel cuore del centro storico di Gela (Caltanissetta). Una donna ha ucciso le sue due figlie piccole, di 10 e 7 anni, e ha poi tentato il suicidio lanciandosi nel vuoto da un balcone dell'abitazione. Protagonista della vicenda è Giuseppa Savatta, la moglie di un ingegnere, ricoverata adesso all'ospedale Vittorio Emanuele. Qualche vicino sussurra che soffrirebbe da tempo di depressione. Il marito sarebbe entrato in casa giusto in tempo per trattenerla dal laciarsi dal balcone.La donna, Giuseppa Savatta, 41 anni, avrebbe ucciso i figli facendogli ingerire candeggina. Subito dopo avrebbe ingerito anche lei il liquido cominciando a gridare e tentando di scavalcare il balcone di casa. Sarebbe stata fermata da un vicino. Il marito Vincenzo Trainito, 48 anni, è ingegnere e insegna in un istituto scolastico privato.Secondo quanto riporta il sito www.quotidianodigela.it , la donna avrebbe ucciso i suoi figli avvelenandoli"Non ho mai visto niente di simile". Lo ha esclamato in lacrime un carabiniere - riporta il sito siciliano - dopo essere sceso dall'appartamento di via Passaniti. Una scena terribile quella cui hanno dovuto assistere le forze dell'ordine al loro arrivo.

