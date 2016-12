Rapine, scippi e furti con scasso. Queste le principali azioni criminose messe in atto da una banda che da tempo imperversa tra le zone di Fuorigrotta e Bagnoli.

Sono quasi una decina i colpi messi a segno solo nelle ultime due settimane, e tutti in orari precisi. Ogni volta infatti, l’arco temporale prescelto è quello in cui i condomini sono privi della custodia di portieri e guardiani. Il furto all’interno delle gettoniere delle ascensori sembra essere comunque la loro attività principale. Ma non solo. Anche gli anziani inquilini degli stabili prescelti sono diventati loro vittime. Si potrebbe pensare alla solita babygang o a un gruppo ben strutturato e composto da più elementi, ma invece non è così. Ad agire sono solo due. Due donne per l’esattezza che, a quanto pare, risultano essere sempre più attive in zona flegrea. Ormai sono decine le segnalazioni che giungono alle forze dell’ordine attive sul territorio. Un vero tormento insomma, per tutti gli abitanti delle aree comprese tra Fuorigrotta e Bagnoli.