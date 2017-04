Domenica 9 Aprile 2017, 08:56

di Monica Andolfatto

NOVENTA DI PIAVE - Ha visto delle, riconoscendo sullo sfondo il, non ci ha più visto. Di qui la decisione di affrontarla in negozio chiedendole conto di quegli scatti per lui decisamente troppo osè. Ed è stato più veloce di tutti. Sorprendendo clienti e dipendenti che certo non si aspettavano di trovarsi di fronte a uno psicodramma coniugale, né tanto meno a un epilogo così brutale.È entrato urlando: l'ha fronteggiata e minacciata. Poi quella, lei che intontita perde l'equilibro cade all'indietro e sbatte il capo su uno scaffale. Trasportata in ambulanza all'ospedale di San Donà di Piave e sottoposta a tac, se la caverà in quindici giorni. È la prognosi dei medici che l'hanno visitata e che hanno stilato il referto per trauma cranico commotivo e contusioni cranio facciali. Sarà la donna a decidere se denunciare o meno il marito che infuriato l'ha colpita con tanta violenza.

