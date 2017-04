Domenica 9 Aprile 2017, 08:26

di Marco Aldighieri

PADOVA - Unapadovana di, tra gennaio e febbraio,mentre consumava deicon il suo compagno. La giovane ha spedito, attraverso, due filmati hard a un paio di suoi amici. Questi, per nulla preoccupati di poterle creare un danno, hanno a loro voltaad altri ragazzi. Un padovano, venuto a conoscenza delle immagini hard, ha contattato telefonicamente la 25enne chiedendole un incontro. La ragazza si èe si è rivolta ai Carabinieri. La Procura ha fatto scattare le indagini e i carabinieri sono risaliti ai due amici della giovane. I due sono stati indagati per. La venticinquenne da un paio di mesi vive in un

