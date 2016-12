Fidanzati falciati sulle strisce. Elena muore a 28 anni -Foto

Domenica 25 Dicembre 2016, 17:41

Tragedia a Sottomarina nella notte di Natale: intorno alle due, in via Giovanni da Verrazzano, una Citroen ha investito una coppia di fidanzati che stava attraversando la strada sulle strisce. Nel terribile incidente ha perso la vita Elena Boscolo Contadin, aveva 28 anni. Il fidanzato è stato portato in ospedale con fratture alle gambe.Alla guida dell'auto c'era C.L., un 24enne del posto: il conducente inizialmente ha proseguito la sua corsa, ma poi sarebbe tornato indietro - a quanto sembrerebbe come "semplice spettatore". Ma alle domande dei Carabinieri, che gli chiedevano se avesse per caso assistito alla scena, ha reagito nervosamente fino a confessare la verità. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo e omissione di soccorso.

