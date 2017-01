Travolta da un'auto mentre getta la spazzatura: anziana muore sul colpo

Martedì 3 Gennaio 2017, 18:24

FERMO - Investimento mortale, martedì nel tardo pomeriggio, sulla strada provinciale Paludi. Un'anziana di 77 anni, M.S., è stata investita ed è morta a seguito dell'incidente. Era uscita poco prima di casa per gettare l'immondizia quando è stata colpita in pieno da un'auto in transito. Sul posto ambulanza e carabinieri per i rilievi dell'incidente.

