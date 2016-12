Federico, arresto cardiaco a 9 anni mentre è in auto con i genitori

Martedì 27 Dicembre 2016, 08:51

di Paola Treppo

GEMONA DEL FRIULI (Udine) - Èil giorno di Natale, undididel Friuli malato di unadiagnosticata alla nascita.Il cuore di questo piccolo angelo ha smesso di battere domenica mattina, il 25 dicembre, mentre i genitori Fabrizio ed Erica lo stavano accompagnando in una clinica toscana per delle cure. La tragedia all'altezza dello svincolo del casello di Portogruaro, quando il piccolo ha avuto un arresto cardiaco. L'ambulanza del 118 è accorsa al casello, ma Federico è morto in ospedale poco dopo.Nel dolore della perdita il grandedei genitori per salvare la vita ad altri bimbi: il. La mamma e il papà di Federico hanno anche avviato unaper l'ospedale Meyer, la clinica toscana ove era diretto il bimbo, a Firenze, quando è stato colto da un fatale attacco di cuore. Tutta la comunità di Gemona di stringe alla famiglia e attende di poter dare l'ultimo saluto al piccolo.

