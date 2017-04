Farmaco salvavita ritirato dal mercato: ecco il motivo

Venerdì 7 Aprile 2017, 19:19

Farmaco salvavita ritirato a scopo precauzionale. Il Fastjket della ditta Meda Pharma Spa, per il trattamento d'urgenza delle reazioni allergiche in pazienti a rischio accertato di shock anafilattico è stato tolto dalle farmacie.Lo ha disposto l'Aifa, comunicando che i lotti ritirati sono Fastjket 165 microgrammi soluzione iniettabile per uso intramuscolare (codice Aic n.028505028) lotti n.5ed824r scadenza aprile 2017, n.5ed824aj scadenza aprile 2017, n.6ed117m scadenza agosto 2017; e Fastjket 330 microgrammi soluzione iniettabile per uso intramuscolare (codice Aic n028505016) lotto n. 6FA293F, scadenza settembre 2017.L'azienda raccomanda ai cittadini in possesso del farmaco contraddistinto da uno dei lotti segnalati, di riconsegnarlo alla farmacia in cui è stato ritirato.

