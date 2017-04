Mercoledì 12 Aprile 2017, 04:35

FABRIANO - La dea bendata ha premiato un uomo di circa 40 anni residente in città che si è portato a casa, con un Gratta e Vinci da 5 euro, la bellezza di un 1.840.000 euro. Disoccupato, single, frequentatore del centro storico, riservato: le poche parole dette da Gianni Baroni, titolare del Bar Centrale e da Francesco Baroni, il figlio, proprietario della Tabaccheria situata all’interno della storica struttura di Corso della Repubblica. Il famoso tagliando Turista per Sempre ha reso felice un uomo che da tempo stava cercando lavoro nella città della carta alle prese con un alto tasso di disoccupazione. «Adesso non devo più cercare un lavoro», ha detto al barista.

