Esplosione in un forno nella notte: palazzina di 4 piani in fiamme -Foto

Martedì 3 Gennaio 2017, 06:33

ANCONA - Incendio e esplosione, questa notte, intorno in un forno alle Grazie.Si tratta del, in via Colleverde, a cui è annesso anche il bar Rosa Nero. Non c'erano persone all'interno dal momento che il titolare è in ferie in Sicilia.Il forno si trova in una palazzina di quattro piani che è stata evacuata per precauzione.Sul posto i vigili del fuoco, mezzi di soccorso del 118 e le forze dell'ordine per chiarire le cause dell'incidente.

